Tim Gajser doživel hladen tuš

Potem ko so letos enkrat že prestavili začetek sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, so zdaj dirkači na čelu z branilcem naslova Timom Gajserjem doživeli nov hladen tuš. Vodstvo tekmovanja je namreč zaradi epidemioloških razmer še enkrat poseglo v koledar, uvod sezone pa bo zdaj šele junija.

Ko so predstavili koledar za sezono 2021 v upanju, da bo ta potekala vsaj približno normalno in ne tako kot lanska koronska, so start predvideli že v začetku aprila. A je potem prišla prva sprememba s premikom na maj, zdaj pa so v razpored dirk morali poseči še enkrat in še za tri tedne premakniti start.

Kot so pojasnili pri vodstvu tekmovanja, so zaradi posledic pandemije sprejeli odločitev o zamiku začetka sezone. Prva dirka bo tako na sporedu v ruskem Orljonoku 12. in 13. junija.

Sledil bo zelo zgoščen urnik, dirka v veliki Britaniji bo še junija, julija bodo štiri, avgusta pa tri.

Na koledarju pa je zdaj tudi novo prizorišče, dodali so dirko na Sardiniji, kjer sicer večina dirkačev in moštev pred začetkom sezone opravi priprave. V Rioli Sardu bo dirka 19. septembra.

Z izjemo prve v Rusiji in dirke v Turčiji bodo vse te dirke v Evropi, zadnja 31. oktobra v italijanskem Trentinu. Sledile bodo še tri "čezmorske" postaje, ena v Argentini in dve v Indoneziji, na Baliju naj bi bila zadnja dirka sezone 2021 5. decembra.

Datum dirke za pokal narodov, ekipnega svetovnega prvenstva, ostaja nespremenjen, 26. september, novo pa je prizorišče, italijanska Mantova.

Podobno usodo kot motokros pa doživlja še ena panoga v motošportu. Tudi prireditelji elitnega tekmovanja v speedwayu so morali nedavno spremeniti urnik sezone svetovnega prvenstva 2021.

Ta bi se morala začeti 24. aprila v Terenčanu pri Vidmu, a so italijanski prireditelji zaradi posledic pandemije in strožjih ukrepov morali tekmovanje odpovedati. Po novem naj bi tako najboljši speedwayisti na svetu, tudi slovenski Matej Žagar, prvič med elito nastopili 22. maja v nemškem Teterowu.