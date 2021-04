Tim Gajser v novo sezono z veliko pridobitvijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do začetka nove sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, v katerem bo Tim Gajser branil naslov, sta še dva meseca. Do takrat se bo na novo sezono slovenski junak pripravljal tudi na prenovljeni progi v Lembergu pri Šmarju, kjer po novem trenira.

Z lastnikoma motokros centra v Lembergu pri Šmarju Iztokom in Jasmino Durakovič je sklenil partnerstvo za prenovo progo, ki mu zdaj že služi za treninge pred prihajajočo sezono. "Progo smo popolnoma spremenili, obnovili. Naredili smo bolj moderno progo, ki je zdaj na pravi ravni," je zadovoljno ugotovil Tim Gajser in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri nastanku novega projekta.

V novo sezono, ki naj bi se začela 13. junija, pa bo krenil tudi z nekaj novostmi na svojem motorju. "Naredili smo neke izboljšave, čeprav niso tako velike, kot so bile lani, ko sem dobil popolnoma nov motor. Spremembe so majhne, a sem zadovoljen," je povedal Gajser, ki ne skriva dobre volje. "Jaz pravim: zadovoljen dirkač, je hiter dirkač," je povedal slovenski motokrosist, ki ima pred začetkom sezone najvišje cilje.

"Motivacija je ogromna. Glavni cilj pa je, da obranim naslov svetovnega prvaka," je jasno sporočil za konec.