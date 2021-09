Timu Gajserju operirali ključnico, a bo vseeno tekmoval!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši motokrosisti bodo ta konec tedna nadaljevali sezono svetovnega prvenstva. Za točke bodo tekmovali na Sardiniji, vodstvo v seštevku elitnega razreda MXGP pa brani svetovni prvak Tim Gajser. Slovenskemu asu v boju za točke na italijanskem otoku ne bo lahko, saj si je po zadnji tekmi sezone v Turčiji zlomil ključnico in pred kratkim opravil operacijo.

Za najboljšimi na svetu v razredu MXGB je polovica sezone 2021. Tim Gajser vodi v skupnem seštevku, a bi lahko njegovi najbližji zasledovalci izkoristili zdravstvene težave, s katerimi je imel opravka po zadnji tekmi v Turčiji. Zaradi zlomljene ključnice je moral pod nož, po operacijskem posegu pa se že čuti pripravljenega za največje napore, saj namerava ta konec tedna nastopiti na preizkušnji na Sardiniji. Pred njim bo zahtevna naloga, saj velja proga v Riola Sardu za eno najtežjih na svetu. Gajser ima rad peščeno podlago, ki je podobna tisti v latvijskem Kegumsu, kjer je prejšnji mesec osvojil prvo mesto, a se bo moral spopasti tudi s posledicami nedavne operacije ključnice.

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu motokrosa. Foto: Grega Valančič/Sportida

V svetu motokrosa se je v preteklosti že rado dogajalo, da so se tekmovalci po operaciji ključnice tako hitro odpravili na progo. Nekateri izmed njih so bili nato na tekmah tudi uspešni. Se bo podobno godilo tudi slovenskemu asu, ki brani naslov svetovnega prvaka in ima trenutno pred najbližjim v svetovnem pokalu 28 točk prednosti?

Iz motokrosističnih krogov prihajajo napovedi, da bi lahko staro formo, s katero kraljuje v tej sezoni, ujel že v začetku oktobra, ko bo karavana elitnega razreda MXGB tekmovala za točke na znamenitem Teutschenthalu. Pred tem pa ga čaka še spopad za točke pri naših zahodnih sosedih ...