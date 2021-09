Gajser tudi na Sardiniji v lov na visoka mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za najboljšimi na svetu je polovica sezone 2021. Gajser gre lahko na progo v Riola Sardu optimistično razpoložen, na zadnji preizkušnji v Turčiji je bil drugi, podlaga na Sardiniji pa je podobna kot tista v latvijskem Kegumsu, kjer je avgusta zmagal.

To prizorišče bo prvič gostilo dirko za SP, a ga večina dirkačev dobro pozna, saj tu opravijo veliko zimskih priprav in testiranj. Podlaga je peščena, a ne tako globoka in zahtevna, kot je belgijski Lommel, ki velja za najtežjo mivkasto dirko v koledarju SP.

Romain Febvre pred nadaljevanjem sezone za Gajserjem zaostaja 28 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po prvem delu sezone v vodstvu

Gajser ima pred nadaljevanjem sezone 355 točk, drugi je Francoz Romain Febvre s 327, tretji pa domači adut Antonio Cairoli s 326. Blizu pa sta še Nizozemec Jeffrey Herlings (321) in Španec Jorge Prado (315). Predvsem Nizozemec pa bo še posebej nevaren, saj se je uspešno vrnil po poškodbi in dobil obe dirki v Turčiji ter se spet vpletel v boj za naslov prvaka.

"Užival sem v drugi vožnji. Počutil sem se dobro, nisem pa vozil na meji. Žal mi je bilo za izgubljeno mesto v prvi vožnji, ampak imel sem dobro hitrost. Zdaj nas čaka Riola Sardo, ki bo za vse nas drugačen izziv zaradi peska. A progo poznamo, tam smo veliko vozili v zadnjih letih, tako da se že veselim," je o zadnji dirki in pred Sardinijo za spletno stran svoje ekipe dejal Gajser.

Izpustil dirko državnega prvenstva

Gajser si je prejšnji konec tedna vzel prosto in ni nastopil na domači dirki državnega prvenstva, kjer pa je sodeloval drugi slovenski udeleženec elitnega tekmovanja Jan Pancar. Za ogrevanje pred nadaljevanjem SP v razredu MX2 je dobil obe vožnji v Mačkovcih in potrdil dobro formo.

Jan Pancar je na domači dirki državnega prvenstva dokazal, da je v dobri formi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na zadnji dirki v Turčiji je bil sicer 16., skupno v SP pa je mesto slabši s 73 točkami, vodi Francoz Maxime Renaux s 361.

Prva vožnja za VN Sardinije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10. V razredu MX2 pa bosta vožnji ob 12.15 in 15.10.