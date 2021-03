Tacnu tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah

Člani upravnega odbora ICF so namreč podprli slovensko kandidaturo za organizacijo svetovnega pokala leta 2023. Na Savi bo letos med 6. in 11. julijem potekalo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, prihodnje leto pa tekma svetovnega pokala od 24. do 26. junija.

Poleg Tacna bodo slalomski svetovni pokal v sezoni 2023 gostili še Pariz z novo olimpijsko progo, Praga, Augsburg in Seu d'Urgell. Sprinterji na mirnih vodah bodo čez dve leti na svetovnem pokalu tekmovali v Szegedu in Poznanju.

ICF je že v petek odločil, da bo SP leta 2025 znova v Avstraliji na progi v Penrithu. Sprinterje na mirnih vodah in parakajakše leta 2025 najpomembnejše tekmovanje sezone čaka v Italiji, natančneje v Milanu, kjer je svetovno prvenstvo nazadnje potekalo leta 2015.