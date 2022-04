Suzuki zmagovalec vzdržljivostne dirke v Le Mansu

Za zmagovalno ekipo so vozili Francoza Gregg Black in Sylvain Guintoli ter Belgijec Xavier Simeon. Na drugo mesto so se uvrstili dirkači ekipe Yamaha YART, tretji so bili tekmovalci ekipe Honda TSR.

Zmagovalna trojica je v 24 urah prevozila 840 krogov po 4,185 km. Druga ekipa je zaostala za krog, tretja pa je imela že 14 krogov zaostanka.

Na letošnji dirki so se po dveh letih koronskih omejitev lahko vrnili gledalci, po ocenah prirediteljev si je letošnjo izvedbo v živo ogledalo 50.000 ljubiteljev dirkanja.

S to zmago si je ekipa Suzukija tudi priborila vodstvo v seštevku vzdržljivostnega SP, naslednja postaja tega tekmovanja bo 24 ur dirkanja na prav tako legendarni stezi v belgijskem Spa Francorchampsu 5. in 6. junija.