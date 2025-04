Motociklizem v Le Mansu do leta 2031

Vodstvo tekmovanja za svetovno prvenstvo v motociklističnem razredu motoGP je podaljšalo pogodbo z organizatorji dirke za veliko nagrado Francije v Le Mansu do leta 2031, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Naša promotorska pogodba poteče konec leta 2026, vendar z veseljem in ponosom lahko objavim, da smo jo podaljšali do leta 2031," je dejal promotor dirke Claude Michy na novinarski konferenci konferenci ob predstavitvi letošnje dirke, ki bo med 9. in 11. majem.

Izvedba VN Francije leta 2024 je podrla rekord obiskanosti na dirkah motoGP z več kot 297.000 gledalci skozi celoten konec tedna.