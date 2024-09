MotoGP leta 2025 tudi na Češkem in Madžarskem

Danes je znan koledar motociklističnega svetovnega prvenstva 2025 v razredu motoGP. Kot so sporočili organizatorji, je na seznamu za prihodnje leto 22 dirk v 18 državah. Sezona se bo začela 2. marca 2025 na Tajskem, finale bo 16. novembra v Valencii, so objavili pri Dorni, promotorju SP.

Pri Dorni so na koledar vrnili veliko nagrado Češke, ki je na koledarju 20. julija na legendarnem dirkališču Brno, ki je med letoma 1965 in 2020 gostilo približno 50 izvedb VN Češkoslovaške in nato Češke.

Obenem bo v sezoni 2025 po 33 letih premora spet tudi VN Madžarske, ki bo 24. avgusta na novem dirkališču Balaton Park, 85 kilometrov jugozahodno od Budimpešte.

Med obema dirkama bo v slovenski soseščini kot 13. v sezoni še VN Avstrije na Red Bull Ringu v Spielbergu od 15. do 17. avgusta 2025.

Naslednja dirka v letošnji sezoni motoGP bo 29. septembra dirka za VN Indonezije. Do konca sezone je na sporedu še šest dirk, prvo mesto v skupni razvrstitvi pa drži Španec Jorge Martin.