Domačin slavil v Vroclavu, Žagar daleč od vrha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zmagovalnem odru sta domačinu iz Vroclava družbo delala še Britanec Tai Woffinden in rojak Bartosz Zmarzlik, svetovni prvak iz lanske sezone.

Prvo dirko v Vroclavu v petek je dobil Rus Artjom Laguta, Žagar pa je bil na uvodni postaji sezone 2020 deveti.

Do polfinala je kazalo, da bo Laguta ponovil petkovo predstavo, saj je dobil štiri od svojih petih voženj. A je potem v boju z Zmarzlikom in Woffindnom končal na tretjem mestu in ostal brez finala, na koncu je bil peti.

V drugem polfinalu sta si zadnjo vožnjo večera zagotovila Janowski in v petek tretji Šved Fredrik Lindgren, v velikem finalu pa je nato Janowski s prepričljivo predstavo navdušil domače navijače, prvič zmagal v rojstnem mestu, skupno pa je bil to že njegov sedmi uspeh na najvišji ravni. Z zmago pa je tudi prevzel vodstvo v SP po prvih dveh dirkah.

"Težko je dirkati doma, a energije je bilo veliko"

"Čudovita noč, hvala ekipi. Težko je dirkati doma, a danes sem čutil toliko energije, da sem bil pripravljen na vse. Hvala vsem navijačem," je dejal Janowski.

Janowski, ki je tako petkovemu drugemu mestu danes dodal še zmago, ima zdaj 38 točk, Laguta 32, tretji je Woffinden z enakim številom točk. Žagar je trenutno na 12. mestu z 12 točkami.

Le štiri točke

Za slovenskega prvaka se je drugi vroclavski večer končal z razočaranjem, saj je v svojih vožnjah zbral le štiri točke za štiri četrta mesta, enkrat je bil zadnji, tako da je bil daleč od mest, ki prinašajo polfinale in boje za stopničke. Po ne najbolj uspešnih prvih treh vožnjah bi moral nato v zadnjih dveh dobiti kar največ točk, da bi še ohranil upe, toda po tretjem mestu v 16. vožnji je bilo že jasno, da bo večer končal predčasno.

Žagar si je sicer pred dnevi v hrvaškem Goričanu v kvalifikacijah za sezono 2021 z zmago že zagotovil nastopanje med elito tudi naslednje leto.

Zaradi pandemije novega koronavirusa se je letošnja sezona na elitni ravni začela šele konec avgusta. Naslednja postaja pa bo, prav tako z dvema dirkama, čez 14 dni poljski Gorzow.

Izidi: 1. Maciej Janowski (Pol) 20,

2. Tai Woffinden (VBr) 18,

3. Bartosz Zmarzlik (Pol) 16,

4. Fredrik Lindgren (Šve) 14,

5. Artjom Laguta (Rus) 12,

6. Niels-Kristian Iversen (Dan) 11,

7. Max Fricke (Avs),

8. Gleb Czugunow (Pol)

...

13. Matej Žagar (Slo) 4; SP skupno (2): 1. Maciej Janowski (Pol) 38,

2. Artjom Laguta (Rus) 32,

3. Tai Woffinden (VBr) 32,

4. Fredrik Lindgren (Šve) 30,

5. Bartosz Zmarzlik (Pol) 27,

6. Leon Madsen (Dan) 18,

7. Gleb Czugunow (Pol) 16,

Emil Sajfutdinov (Rus) 15

...

12. Matej Žagar (Slo) 12.

Preberite še: