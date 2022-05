Smola tudi za drugo legendo: nasedel na bankini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osemkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier (Toyota) je brez možnosti za zmago ostal že v petek, ko je dvakrat utrpel predrto pnevmatiko. Dokončno pa se mu je dirka podrla v soboto dopoldne, ko se je zavrtel in nasedel na cestni bankini. Sicer so ga porinili nazaj na cesto, a je bil njegov dirkalnik toliko uničen, da se je odločil za odstop in bo reli nadaljeval v nedeljo z velikim zaostankom.

Tudi po 14 hitrostnih preizkušnjah (od 21) makadamskega relija Portugalska se je nadaljeval tesen dvoboj za zmago. Elfyn Evans (Toyota) je imel 9,9 sekunde prednosti pred vodilnim v letošnjem prvenstvu Kallejem Rovanpero. Sebastien Loeb (M-Sport Ford) in Ogier nastopata na svoji drugi dirki sezone, saj sta z aktivnim dirkanjem že končala.