Tudi neuničljiva Loeb in Ogier sta samo človeka #video

Na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva v reliju znova nastopata upokojena devetkratni prvak Sebastien Loeb in osemkratni prvak Sebastien Ogier. A že v petek je bilo zanju konec možnosti za zmago. Loeb je po štirih hitrostnih preizkušnjah vodil, nato pa zadel v betonsko ograjo in z odtrgano pnevmatiko ni mogel nadaljevati.

Skupaj sta Sebastien Loeb in Sebastien Ogier osvojila 17 naslovov svetovnega prvaka. Po Loebu se je po lanski sezoni upokojil še Ogier. A imata dirkanje v krvi in tako se občasno še pojavita na štartu WRC. Na reliju na Portugalskem to počneta drugič letos. V Monte Carlu sta osvojila prvo in drugo mesto. Ta konec tedna tega ne bosta ponovila.

Loeb je s fordovo pumo po štirih hitrostnih preizkušnjah vodil, Ogier pa je imel s toyoto yaris na šestem mestu 6,7 sekunde zaostanka. Na petem brzincu je bil konec upov na 81. Loebovo zmago v svetovnem prvenstvu. V hitrem prvem zavoju je bil nekoliko preširok in z zadnjo pnevmatiko je zadel v betonski zid ob cesti. Polomil je vpetje in z brzincem ni mogel nadaljevati. Zanj je bilo petkovega nastopa konec. Ogier pa je brzinec pozneje predrl pnevmatiko in izgubil dve minuti. Po šestih hitrostnih preizkušnjah je bil tako 11.

Po osmih hitrostnih preizkušnjah (od 21) v boju za zmago ostajata prva voznika Toyote, Elfyn Evans in Kalle Rovanperä. Razlika med njima je 10,7 sekunde. Thierry Neuville (Hyundai) je nesrečo doživel na deveti hitrostni preizkušnji in izgubil minuto in pol.

Finec Rovanperä je z dvema zmagama vodilni v prvenstvu.