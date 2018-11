Sin slovitega dirkača še korak bližje formuli 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sin nekdanjega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja, Mick Schumacher, ki je nedavno osvojil naslov prvaka v formuli 3, bo v prihodnji sezoni dirkal v razredu višje, v formuli 2, so sporočili iz njegovega moštva Prema.

Mick Schumacher bo tako še stopničko bližje morebitnemu prehodu v elitno dirkaško tekmovanje formula 1, v katerem je njegov oče Michael s sedmimi naslovi svetovnega prvaka rekorder.

"To je logičen korak na moji športni poti, ker si želim še izboljšati svoje tehnične izkušnje in dirkaške sposobnosti," je dejal 19-letnik. Šef moštva Prema Rene Rosin je mlajšega Schumacherja opisal kot zelo nadarjenega in predanega dirkača.

Schumacher za Premo dirka od leta 2016, začel je v formuli 4. Letos je osvojil formulo 3 z osmimi zmagami, 14 uvrstitvami na stopničke in sedmimi najboljšimi startnimi položaji.