Šef McLarna: Formula 1 je na zelo tankem ledu

Letošnje svetovno prvenstvo bi moralo imeti 22 dirk, že sedaj pa jih je osem odpovedanih ali preloženih. "To je lahko zelo uničujoče za moštva. Če jih ne bo dovolj za nastopanje je to posledično uničujoče tudi za celotno formulo ena," je v pogovoru za britansko medijsko hišo BBC dejal Zak Brown.

Kriza ni mogla priti ob slabšem času

Ekipa McLaren se je pripravljala na novo sezono, a je vmes posegla višja sila. Foto: Gulliver/Getty Images Izvršni direktor britanske ekipe je dodal, da so se ekipe že poenotile in znižale stroške za naslednjo sezono iz 175 milijonov ameriških dolarjev na 150 (138,7 milijona evrov), a da jih bo treba še bolj, poroča STA.

"Že doslej so imele nekatere ekipe velike težave. V tej zdravstveni in ekonomski krizi se bodo povečale in razširile na druge ekipe. Ni si moč niti predstavljati, da bi ljudje stali v vrsti, da prevzamejo ekipe v krizi, kot se je v preteklosti dogajalo," je menil Brown. "Mislim, da ta kriza ni mogla priti ob slabšem času. Zato menim, da je formula ena na zelo tankem ledu," je dodal Američan.

Moštvo McLarna je od ustanovitve leta 1963 z osmimi konstruktorski naslovi tretje najuspešnejše v zgodovini. Zanj so med drugimi nastopali zvezdniki Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen in Fernando Alonso.