Sebastien Ogier zmagovalec v Turčiji

Vodilni v skupnem seštevku sezone Estonec Ott Tänak (Toyota) je v soboto zaradi tehničnih težav odstopil, a je danes nadaljeval dirko in dobil posebno hitrostno preizkušnjo "power stage" in s tem vendarle še ujel pet točk za SP.

Kljub temu se je njegova prednost precej stopila, zdaj je pri 210 točkah, Ogier pa pri 193. Tretji je Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil danes osmi, s 180 točkami.

Po sobotnem delu je bilo na vrhu sicer zelo tesno. Ogier je imel namreč le dve desetinki prednosti pred moštvenim sotekmovalcem Lappijem. Citroenova voznika sta se ostro borila, najprej je vodil Finec, a je bil na koncu dneva po 13 od skupno 17 preizkušenj v vodstvu Francoz, ki pa je prav v zadnji sobotni hitrostni preizkušnji skoraj zapravil nekajsekundno prednost, rešil je le dve desetinki.

With a +0.2s lead it’s @SebOgier who now leads @rallyturkey - but with 4 stages to run back in the rocky terrain of the north, anything can happen....#wrclive pic.twitter.com/YZMrqNP7y3