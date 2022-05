Rovanperä na dirkah SP zmagal še tretjič zapovrstjo

Rovanperä je imel na Portugalskem le enega pravega tekmeca, Valižana Elfyna Evansa (Toyota), ki je na koncu na drugem mestu zaostal za 15,2 sekunde.

Tretje mesto je pripadlo Špancu Daniju Sordu (Hyundai), ki je v zadnji hitrostni preizkušnji za zadnje mesto na odru za zmagovalce tesno prehitel Japonca Takamota Katsuto (Toyota). Španec je za Rovanperäjem zaostal 2:17,3 minute, Japonec pa 2:19,4.

Za 21-letnega Finca je bila to peta zmaga v karieri in tretja to sezono. Pred zmago na Portugalskem je dobil še preizkušnji na Švedskem in Hrvaškem.

V skupnem seštevku ima tako po zmagi na zadnji hitrostni preizkušnji oz. "power stageu" zdaj 106 točk, najbližji zasledovalec je Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) s 60. Slednji je danes reli zaključil na petem mestu pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai). Tretje mesto v skupnem seštevku zaseda Katsuta, a s precejšnjim zaostankom kar 68 točk.

Plus the win we also take the maximum 5 Power Stage Points!!

"At the moment it seems we're on really good drive! To be honest starting first and to fight for a win like this it's really nice. Big thanks to again to Jonne and also to team - Our car was perfect like always!!!" pic.twitter.com/AXblSh4O18