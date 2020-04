Rins podaljšal s Suzukijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski motociklist Alex Rins je podaljšal pogodbo s Suzukijem do leta 2022, so sporočili iz ekipe, ki nastopa v svetovnem prvenstvu razreda Moto GP.

"Podaljšanje pogodbe prihaja v zelo čudnem obdobju. A ta pogodba kaže, da ekipa in dirkač razmišljata enako o prihodnosti in sta osredotočena na še boljše dosežke," so zapisali pri Suzukiju.

Dve zmagi in kopica drugih dobrih rezultatov so Rinsa popeljali na skupno četrto mesto v sezoni 2019. Letos pa se prvenstvo še ni začelo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Pred njim so lani končali le Maverick Vinales, Andrea Dovizioso in branilec naslova Marc Marquez, ki je februarja podaljšal pogodbo s Hondo do leta 2024.

Pri Yamahi pa bo v sezonah 2021 in 2022 ob Vinalesu Fabio Quartararo, ki bo zamenjal 41-letnega italijanskega zvezdnika in sedemkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija.