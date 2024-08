Reli Mongolija je mednarodno uveljavljena dirka vzdržljivostnega relija, so v sporočilu za javnost zapisali v taboru slovenskega dirkača. Letošnji izziv je zajemal 3500 km dolgo pot, razdeljeno v sedem različno dolgih etap zahodno od glavnega mesta Ulan Bator daleč v divjino. Povprečna dolžina posamezne etape je bila okoli 500 km, potekala pa je v zahtevnih terenskih razmerah na več kot 2000 m nadmorske višine.

Večino dirke so tekmovalci preživeli v hudih neurjih, nepredvidljivo vreme pa je privedlo do popolnega preklica celotne druge etape. To je dirko skrajšalo z načrtovanih 3500 km na približno 3000 km ter številnim tekmovalcem povzročilo težave in prisililo nekatere k odstopu, saj jih je od 50 na startu reli končalo le 27.

Mulec je prevzel vodstvo že po prvih etapah, prednost pa je iz etape v etapo samo še povečeval, kar mu je omogočilo, da je zadnjo preizkušnjo dirke lahko obvozil mirneje, kot je bilo sprva načrtovano.

"Dirka po Mongoliji je bila zagotovo ena izmed najbolj zanimivih preizkušenj v moji karieri." Foto: Osebni arhiv Tonija Mulca

"Resničnost je prinesla še bolj ekstremne pogoje"

"Dirka po Mongoliji je bila zagotovo ena izmed najbolj zanimivih preizkušenj v moji karieri. Že na začetku sem vedel, da bo tekma izjemno zahtevna in nepredvidljiva, saj smo se morali ves čas soočati z negotovimi vremenskimi razmerami in s težkimi tereni. Vendar pa je resničnost prinesla še bolj ekstremne pogoje, kot sem jih pričakoval," je iz Mongolije sporočil Mulec.

"Večino časa smo se borili z močnim deževjem, kar je še dodatno zmanjšalo vidljivost in otežilo orientacijo ter povečalo možnosti za napake in poškodbe. Moja zmaga je dosežek vseh izkušenj, znanj in priprav, ki sem jih pridobil v preteklosti, ter odlična popotnica za prihodnost," je dodal Korošec.

Slovenskega dirkača naslednji izziv čaka na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu - Dakar 2025.