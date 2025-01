Mulec po kazni v najtežji etapi zdrsnil na 23. mesto, Sainz razbil forda

Slovenski motorist Toni Mulec se je dobro spopadel z zahtevno preizkušnjo v Biši in zgolj po času zasedel 15. mesto. Z naknadno kaznijo 24 minut je zdrsnil osem mest nižje na 23. oziroma s četrtega na deseto v svoji kategoriji rally 2.

Za zmagovalcem etape Avstralcem Danielom Sandersom, ki je dobil vse tri dosedanje preizkušnje in postal prvi s tem dosežkom po Špancu Joanu Barredu leta 2017, je s kaznijo vred Mulec zaostal 53:54 minute. Drugi je bil Američan Skyler Howes (+7:37), tretji pa Španec Tosha Schareina (+7:41).

Štajerec še ni obupal

Simon Marčič je že v nedeljo padel, vendar se ni huje poškodoval. Kot so v nedeljo zapisali iz njegove ekipe, je precej potolčen, obenem pa sumijo na počeno sramnico.

Foto: Marcicracing

Kljub poškodbi Štajerec še ni obupal. Zaradi dolgoletnega staža na dirki lahko namreč izkoristi tako imenovani "experiance joker" in se dirkaški karavani pridruži na peti etapi. Kot je še dodal slovenski dirkač, ima dva dni časa za počitek, potem pa bo videl, kako naprej.

V skupnem seštevku je vodstvo povišal Sanders, ki ima pred Howesom 12:36 minute naskoka, na tretjem mestu je dirkač iz Bocvane Ross Branch (+12:40). Mulec je skupno 25., zaostaja za 1:43:36 ure.

Med avtomobilisti je zahtevno etapo dobil Savdijec Jazid Al Rajhi. Bil je 4:16 minute hitrejši od Zimbabvejca Henka Lategana ter 6:45 minute od Katarca Naserja Al Atijaha.

Sainz razbil forda

Veliko težav v dvodnevni etapi sta imela Francoz Sebastian Loeb in Španec Carlos Sainz. Slednji je razbil svojega forda in bil z zaostankom 1:35:12 ure na koncu 35. ter bržčas izgubil možnosti za ponovitev lanske zmage.

Foto: Reuters

"Včeraj smo zaradi nesreče izgubili veliko časa. Potem smo se še izgubili, danes zjutraj pa predrli gumo in nato izgubili še veliko časa, potem ko nismo našli prave poti. To sta bila dneva za pozabo, težko je to sprejeti tako na začetku dirke. Moramo naprej, tako pač je. Skušali bomo pomagati ekipi in se kar največ naučiti," je za Autosport dejal Sainz.

Loeb, devetkratni svetovni prvak v reliju, pa je odlično omejil škodo po polurni izgubi časa zaradi tehničnih težav s hlajenjem motorja prvi dan dvodnevne etape. Danes je ciljno črto prečkal kot sedmi s 13:08 minute zaostanka.

V seštevku zdaj vodi Lategan, ki ima 4:45 minute prednosti pred Al Rajhijem in 11:14 minute pred Al Atijahom. Loeb je šesti (+18:56), lanski zmagovalec Sainz pa je z uro in pol zaostanka 26.