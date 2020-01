Prestižni reli Belgijcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi reli sezone svetovnega prvenstva v Monte Carlu je po ogorčenem troboju dobil Thierry Neuville (Hyundai). Zadnji dan je Belgijec dobil vse štiri hitrostne preizkušenje ter se s tretjega mesta prebil na vrh. Slavil je z 12,6 sekunde prednosti pred Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota) in 14,3 sekunde pred Britancem Elfynom Evansom (Toyota).

Pred zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami je imel Britanec slabih pet sekund prednosti pred Sebastienom Ogierjem in še dodatno sekundo in pol pred Belgijcem. Toda Thierry Neuville, ki je v zadnjih štirih sezonah vselej osvojil drugo mesto v skupnem seštevku, je zadnji dan začel sijajno. V prvih dveh hitrostnih preizkušnjah je prešel v vodstvo, dobil tudi tretjo hitrostno preizkušnjo ter prednost pred zadnjim posebnim brzincem za dodatne točke pred Elfynom Evansom povišal na 11,1 sekunde.

Zadnjo preizkušnjo in dodatnih pet točk za skupni seštevek je prav tako dobil Neuville, ki je za vsega 16 tisočink sekunde prehitel drugega Ogierja. Tri dodatne točke je dobil Teemu Suninen (Ford), dve Evans, eno pa Finec Esapekka Lappi.

Belgijec iz St. Vitha je 13. slavil v svetovnem prvenstvu, po zmagi in 41. stopničkah v karieri pa je dejal: "V zadnjih dveh dneh smo imeli v avtu izjemen občutek. Uspelo nam je nadoknaditi čas. To zmago smo lovili kar nekaj časa, tokrat pa smo bili dovolj hitri za uspešen začetek sezone."

Nekdanji večkratni svetovni prvak in tudi sedemkratni zmagovalec relija Monte Carlo Francoz Sebastien Loeb (Hyundai) je bil po težavnem zadnjem dnevu po zdrsu s steze šesti, četrto in peto mesto pa je prepustil Fincema Lappiju (Ford) in Kalleju Rovanperäju (Toyota).

Francos Sebastien Ogier je osvojil drugo mesto. Foto: Guliver/Getty Images

Svetovni prvak Estonec Ott Tänak je že v petek s spektakularno nesrečo končal prvo preizkušnjo sezone, v kateri pa je skupaj s sovoznikom Fincem Martinom Järveojo na srečo ostal nepoškodovan, še poroča STA.

Naslednja preizkušnja svetovnega prvenstva bo med 13. in 16. februarjem na Švedskem.