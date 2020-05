Presenečeni? Rossi bi lahko dirkal še štiri leta.

Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih mesecih, zlasti zdaj, ko je sezona MotoGP prekinjena, se velikokrat postavlja vprašanje, koliko časa oziroma kako dolgo bi še tekmoval. Iz Yamahe so namreč sporočili, da bo Rossi v prihodnji sezoni izgubil sedež v tovarniški ekipi, potem ko so podpisali pogodbo z mladim, talentiranim dirkačem Fabiem Quartararojem. Zato je prihodnost Rossija v MotoGP še toliko bolj pod vprašajem.

The Doctor, kot tudi imenujejo Rossija, je dejal, da bo nadaljeval, če bo še naprej konkurenčen. Dejal je tudi, da se bo po uvodnih šestih ali sedmih dirkah odločil, ali bo sprejel ponudbo za sezono 2021 od Petronasa, ki ga podpira Yamaha. Koronavirus je zdaj vse obrnil na glavo, najbolj črn scenarij je tudi odpoved celotne sezone. Kot kaže, bomo Rossija lahko skoraj zagotovo gledali prihodnjo sezono.

Oče Valentina Rossija je prepričan, da njegov sin še lahko zmaga

Veliko bolj optimističen o nadaljevanju športne kariere je Graziano Rossi, oče Valentina, ki je bil nekdaj tudi uspešen dirkač. "Po mojem mnenju lahko dirka še dve, tri ali celo štiri leta," je za Rai Sport povedal Graziano. "Zagotovo nima želje, da bi se zdaj ustavil, tudi prihodnje leto ne. O tem sem prepričan."

"Prepričan sem, da je Valentino še vedno konkurenčen in lahko zmaga na dirki, če ima prave pogoje. Če bodo v teh težkih razmerah (skrajšanje koledarja dirk), kjer so potrebne izkušnje, bi mu to lahko prišlo prav," so zapisali na motosport.

Čeprav so Cal Crutchlow, Johann Zarco in Fabio Quartararo, zadnja dva prihajata iz satelitska moštva Yamahe, bili zelo blizu, jim vseeno ni uspelo zmagati na dirki MotoGP. Zato se postavlja vprašanje, ali bo to uspelo danes 41-letnemu Valentinu. Fabio Quartararo in Franco Morbidelli, člana Petronasa, sta lani prvenstvo končala na petem oziroma desetem mestu, Rossi je bil sedmi, medtem ko je Maveric Vinales prvenstvo končal na tretjem mestu.