Preloženi tudi motociklistični dirki za VN Italije in Katalonije

Koronavirusna pandemija je prestavila še dve dirki motociklističnega svetovnega prvenstva za veliko nagrado. VN Italije, ki bi morala biti od 29. do 31. maja v Mugellu, ter VN Katalonije, predvidena od 5. do 7. junija v Montemelu, sta preloženi in iščeta nov datum, so sporočili organizatorji. Tako kot tudi še ni datuma za VN Francije in Španije.

"Položaj glede novega koronavirusa spremljamo ves čas in se seveda ustrezno prilagajamo. Novi datumi, tako za ti dve dirki, kot tudi za dirki, ki sta bili preloženi pred časom - VN Francije v Le Mansu in VN Španije v Jerezu -, še niso znani. Za zdaj še ne vemo, kdaj oziroma če sploh jih bomo lahko izpeljali," so sporočili iz Mednarodne motociklistične zveze (Fim).

"Ko bo nov koledar tekmovanja motoGP pripravljen, ga bomo objavili," so še zapisali pri Fimu.

Prve štiri dirke za VN v sezoni 2020 so že odpovedane (na uvodni dirki v Katarju je odpadla le kategorija motoGP) ali prestavljene na poznejši datum. Poleg VN Katarja še VN Tajske, obeh Amerik in Argentine v vseh razredih.

Da so lahko preložili omenjene dirke, so morali organizatorji sezono podaljšati do konca novembra.

Zdaj je naslednja dirka na koledarju VN Nemčije, ki se bo predvidoma začela 21. junija v Sachsenringu.

