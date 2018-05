Power le dočakal zmago na Indyju

Avstralec Will Power (Penske) je zmagovalec letošnje dirke 500 milj Indianapolisa. Na letošnji, že 102. izvedbi prestižne dirke je premagal domačina Eda Carpenterja (Carpeneter racing) in Novozelandca Scotta Dixona (Ganassi).

Za Avstralca je to prva zmaga na tej dirki, ki so jo danes zaznamovala številna trčenja in odstopi. Med drugimi do cilja nista prišla niti Danica Patrick, doslej najvišje uvrščena voznica na tej dirki (tretja leta 2009), ki je na svojem zadnjem Indyju v karieri po trčenju odstopila v 68. krogu, ter lanski zmagovalec Japonec Takuma Sato že v 48. krogu od 200, kolikor jih morajo prevoziti dirkači na slovitem ovalu v Indianpolisu.

Patrickova je že pred časom napovedala, da bo letošnji Indy njen zadnji - v bogati karieri je kot najuspešnejša ženska v severnoameriškem dirkanju kot edina doslej dobila dirko serije Indy in začela z najboljšega startnega položaja na dirki prvenstva Nascar -, a je pričakovala drugačno slovo. "To je res veliko razočaranje. Za zadnjo dirko si res ne želiš česa podobnega," je dejala Patrickova.

Leta 2015 je bil Power na prestižni dirkaški preizkušnji drugi, tokrat pa je na koncu bil na pravem mestu ob pravem času. Ugnal je Carpenterja, ki je dirko začel s prvega startnega mesta, ter nekdanjega zmagovalca Dixona.

Foto: Reuters

"Ne morem verjeti. Ko sem pred koncem videl, da sta prva dva zavila v bokse, sem si rekel 'Hej, saj bom zmagal'," je skušal prve vtise strniti Avstralec. Pot do zmage sta mu olajšala takrat vodilni Stefan Wilson in drugi Jack Harvey, ki sta morala le štiri kroge pred koncem še na en postanek pri mehanikih, Powerju pa se je odprla pot do zmage.

Power, ki je bil leta 2014 prvak serije Indy, je za svoje moštvo, njegov vodja je Roger Penske, privozil že rekordno 17. zmago na najpomebnejši dirki v ameriški različici formule 1. Po zadnji prekinitvi oziroma novem startu po posredovanju varnostnega avtomobila je bil Power pet krogov pred koncem še četrti, nato se je prebil na tretje mesto ter odlično izkoristil ponujeno priložnost za zmago.

Poleg Patrickove in Sata je dirko predčasno končal še Sebastian Bourdais, Francoz se je letos vrnil po lanski hudi nesreči v kvalifikacijah, ter tudi trikratni zmagovalec Brazilec Helio Castroneves, ki se je zaletel v zid v 146. krogu. Skupno so na letošnji dirki kar 41 krogov prevozili pod rumeno zastavo, navijači pa so vdeli razburljivo predstavo s 30 menjavami v vodstvu in 15 različnimi dirkači, ki so bili na prvem mestu. Dirko je končalo 25 od 33 dirkačev.