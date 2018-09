Neuville in Hyundai še lep čas z roko v roki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

podaljšanje sodelovanja do konca sezone 2021

Thierry Neuville in njegov rojak in sovoznik Nicolas Gilsoul bosta vsaj še tri sezone svetovno prvenstvo v reliju vozila z vozilom znamke južnokorejskega proizvajalca Hyundai.

Thierry Neuville in njegov rojak in sovoznik Nicolas Gilsoul bosta vsaj še tri sezone svetovno prvenstvo v reliju vozila z vozilom znamke južnokorejskega proizvajalca Hyundai. Foto: Getty Images

Belgijski voznik relija Thierry Neuville in njegov rojak in sovoznik Nicolas Gilsoul bosta vsaj še tri sezone svetovno prvenstvo v reliju vozila z vozilom znamke južnokorejskega proizvajalca Hyundai. Kot sta danes potrdila, sta oba s tovarniškim moštvom Hyundai s sedežem v Alzenau v Nemčiji podaljšala sodelovanje do konca sezone 2021.