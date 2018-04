Ogierju reli po Korziki

Tänak je na koncu za Ogierjem zaostal za 36,1 sekunde, Neuville pa za 1:07,5 minute.

"Konec tedna je bil izjemen. Zelo sem vesel petkove predstave, to so dobre novice, avtomobil je namreč napredoval in je hitrejši kot lani," so bile prve besede aktualnega svetovnega prvaka v reliju, ki je letos zmagal že tri relije, poleg korziškega še preizkušnji po Monaku in Mehiki.