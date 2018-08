Odpovedana motociklistična dirka v Silverstonu

Kot poročajo mediji, so bili za odpoved tudi dirkači, ki v teh težkih razmerah niso želeli tvegati. Med drugim je že sobotni dan poskrbel za številne padce, najhuje pa jo je skupil Španec Tito Rabat, ki ga je zadel motocikel Italijana Franca Morbidellija in mu na več mestih zlomil desno nogo.

Naslednja dirka bo na sporedu med 7. in 9. septembrom v San Marinu.

RACE DIRECTION UPDATE ⚠️



Unfortunately, after consulting with IRTA Officials, #MotoGP, riders teams and Dorna, the #BritishGP is cancelled.#MotoGP | 📰 https://t.co/Qo021V6lAf pic.twitter.com/GSmmzfZiRK