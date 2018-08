Koga se Marc Marquez boji na stezi?

Mnogi so prepričani, da je Marc Marquez že novi, stari svetovni prvak v razredu MotoGP. Španec o tem ne želi razmišljati, saj ga do konca sezone čaka še osem dirk in v tem času se lahko zgodi še marsikaj. Marquez ima trenutno pred drugo uvrščenim Rossijem zajetno prednost - 59 točk. Bolj ko Valentino Rossi sta po njegovem mnenju nevarna nasprotnika voznika Ducatija. Jorge Lorenzo je po tesnem dvoboju zmagal na zadnji dirki v Avstriji, v Brnu na Češkem pa je slavil drugi voznik Ducatija Andrea Dovizioso, tam je bil Marquez "šele" tretji.

Foto: Reuters

V Silverstonu se začenja vse znova, kjer bo Marc spet lovil najvišjo stopničko. Zaveda se, da je v Silverstonu hitra in tehnično zahtevna proga. "Naš motocikel je na nekaterih področjih močan in kot vedno, se bomo trudili po svojih najboljših močeh."

Petindvajsetletni Španec je med drugim poudaril, da je steza prenovljena, kar bi lahko pomenilo, da bo dirka še bolj zanimiva. Za Silverston je znano, da je tam velikokrat muhasto vreme in da velikokrat pada dež, a se Marquez s tem ne obremenjuje preveč, saj je že na dirki v Avstriji videl, da se njihov motocikel dobro obnaša.

Na zadnji dirki so dobili potrdilo Foto: Guliver/Getty Images

"Dolgo časa nismo imeli priložnosti tekmovati v dežju, v Avstriji smo dobili potrdilo, da smo lahko hitri tudi v mokrih pogojih in to je za pred dirko v Veliki Britaniji zelo dober znak. V Silverstonu je vreme še dodaten nasprotnik in to je treba upoštevati. Ne glede na okoliščine je to steza, na kateri uživam in na kateri sem se lani bojeval za zmago," je še povedal štirikratni svetovni prvak v razredu MotoGP.