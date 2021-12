Sebastien Loeb ima 79 zmag v svetovnem prvenstvu in devet naslovov svetovnega prvaka. Vse je med letoma 2004 in 2012 osvojil s Citroënom. Od Leta 2013 na dirkah WRC nastopa le občasno, nazadnje leta 2020 s Toyoto. Februarja bo dopolnil 48 let, mesec prej pa znova dirkal na preizkušnji svetovnega prvenstva. In to na legendarnem reliju Monte Carlo, ki bo v francoskih hribih nad kneževino potekal med 20. in 23. januarjem.

Najbolj zanimivo pri tem pa je, da bo prvič dirkal z M-Sportovo poltovarniško ekipo in Fordovim dirkalnikom. To sicer ni veliko presenečenje, saj je oktobra in novembra sodeloval na testiranjih njihovega novega hibridnega dirkalnika – rally1 puma. S pokrovitelji in ekipo so se zdaj dogovorili, da bodo za Monte Carlo pripravili še četrti dirkalnik. Za legendo tega športa. "Lepo je, da delam z ekipo M-Sport. So zelo profesionalna ekipa, ki zna narediti dobre dirkalnike. Od začetka svoje kariere sem se boril proti Fordu. Malcolma Wilsona dobro poznam. Z vsem srcem je pri reliju. Vedno sva se dobro razumela. Komaj čakam Monte Carlo. Pripravljen sem na izziv," je ob potrditvi novice, da bo nastopil na uvodni dirki svetovnega prvenstva dejal Francoz.

Na januarskem reliju v Monte Carlu bo nastopil tudi njegov naslednik na prestolu WRC-ja, Sebastien Ogier. Devet let mlajši Francoz je po Loebovem slovesu osvojil osem naslovov svetovnega prvaka (54 zmag), zadnjega v pretekli sezoni. Ta je bila tudi njegova zadnja. Od zdaj bo dirkal samo še na izbranih relijih. Za leto 2022 je to za zdaj samo reli Monte Carlo. Ogier je novega hibridnega yarisa prvič preizkusil pred dobrim tednom dni. Morebitna že osma zmaga v Monte Carlu ga ne bo premamila, da bi vendarle odpeljal celotno sezono. "Ne, zagotovo ne. To se ne bo zgodilo. Najverjetneje po Monte Carlu kar nekaj časa ne bom vozil relija," je dejal Ogier, ki si v prihodnosti želi nastopiti na 24-urni dirki v Le Mansu.