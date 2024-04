Že od jutra z avtobusi, kombiji in osebnimi vozili v Pietramuratu pri Gardskem jezeru prihajajo slovenski ljubitelji motokrosa. Na sporedu je "slovenska" VN Trentina, četrta dirka letošnjega svetovnega prvenstva. Štart prve vožnje v MXGP ob 14.15. Tim Gajser lahko vzame rdečo številko vodilnega v prvenstvu, saj bo štartno rampo izbiral kot drugi, vodilni Jorge Prado kot 17. Slovenski as pravi, da ima dovolj drugih mest. S pomočjo navijačev gre na svojo šesto zmago na tem prizorišču. Dogajanje na VN Trentina na Sportalu ves dan spremljamo v živo iz Pietramurate.

Tim Gajser (Honda) je pet od svojih 45 zmag v svetovnem prvenstvu dosegel na progi v Pietramurati, kjer je nazadnje dirkal leta 2022 in zmagal. Lani je to dirko izpustil zaradi poškodbe stegnenice, se mu je pa usodni padec februarja 2023 zgodil prav tu. V soboto je bil na kvalifikacijski vožnji drugi, Jorge Prado (GasGas) po težavah s sedežem šele 17., tako da se je razlika med njima v svetovnem prvenstvu zmanjšala na osem točk. Španec je dobil prve tri dirke, slovenski as pa je bil tretji in dvakrat drugi. Če pa pogledamo posamične vožnje, je Gajser dobil kvalifikacijsko in prvo v Argentini, nato pa v Španiji, na Sardiniji in v soboto tu nanizal sedem zaporednih drugih mest. Zato smo ga pred nedeljskima vožnjama vprašali, ali je dovolj drugih mest. "Ja, skoraj da," je v smehu odgovoril.

Jan Pancar je bil na kvalifikacijah 20. Foto: Matej Podgoršek V soboto je dokazal, da se tudi na tej ozki progi z zaprtimi zavoji da prehitevati, a vseeno si želi čim boljšega štarta. "Pomemben je reakcijski čas, sam položaj na rampi ni tako pomemben. Ni ene favorizirane linije, s petih, šestih ramp lahko dobro potegneš." Tokrat ne bo tik od Pradu, ki je znan po vrhunskih štartih. Dirkač ekipe GasGas bo precej na sredini štartne vrste, kar je lepa priložnost za Gajserja. Bo pa Španec blizu drugemu Slovencu na dirki Janu Pancarju (TEM JP253 KTM), ki bo rampo izbiral kot 20. "Tukaj je štartna ravnina taka, da se da tudi z 20. mesta dobro štartati. Mislim, da bomo tudi tu Prada videli, da bo dobil hole shot. Res moram narediti štart, kot ga znam. In če mi uspe, bo dobra dirka," pa nam je pred svojo četrto dirko v MXGP dejal mladi Dolenjec, ki spet lahko dirka precej bolje kot na prejšnjih dveh dirkah, ko je imel precejšnje težave s hrbtom. Odločen je, da pride med prvih 15.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (3/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 174 točk

2. Tim Gajser (Honda) 166

3. Romain Febvre (Kawasaki) 133

4. Jeffrey Herlings (KTM) 132

5. Pauls Jonass (Honda) 118

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 105

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 94

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 91

...

19. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 21