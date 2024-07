Na brutalni progi dirka tudi dekle, izziv za Gajserja

Motošportni svet to nedeljo pogleduje proti Belgiji: ob klasični dirki formule 1 v Spaju se dogaja tudi dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. In tudi Lommel je ena od dirkaških klasik. Pravijo celo najtežja motokros dirka na svetu. Prva vožnja v elitnem razredu MXGP s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem ob 14.15.

Jorge Prado (GasGas) in Jeffrey Herlings (KTM) sta bila na sobotnih kvalifikacijah razred zase, 25 sekund pred tretjim Timom Gajserjem (Honda), a vodilni v letošnjem svetovnem prvenstvu je odločen, da dokaže, da tudi on obvlada vožnjo v mivki. Ta bo iz kroga v krog bolj globoka in z več luknjami, najpomembneje je, da se najde dober ritem. Bo pa za Tima lep rezultat že tretje mesto, saj v borbi za lovoriko šteje predvsem konstantnost in to ima slovenski as letos najboljšo. Prva vožnja 14.15 in druga ob 17.10.

V MX2 na dirka tudi dekle

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage Prvo vožnjo so že odpeljali v šibkejšem razredu MX2. Napak in padcev ni manjkalo. Še najhitrejši in tudi vodilni v svetovnem prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je v cilju dejal, da je bila proga brutalna. Drugi je bil Rick Elzinga (Yamaha), tretji pa Camden McLellan (Triumph), potem ko je v zadnjem krogu padel Gajserjev ekipni kolega Ferruchio Zanchi (Honda). Ta je dolgo dirkal na drugem mestu, a bil na koncu sedmi. Na štartu pa je bila tudi Lotte van Drunen (Yamaha) in je v konkurenci 24 voznikov končala na 21. mestu. Dekleta imajo sicer svoje svetovno prvenstvo, 16-letna Van Drunenova pa vodi po petih dirkah. Redko se zgodi, da bi kakšna od njih vozila v moški konkurenci.