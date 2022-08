Sproščeni prvak Gajser po štirih dirkah spet v boju za zmago

Predzadnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je velika nagrada francoskega departmaja Charente-Maritime. Novi svetovni prvak Tim Gajser je prvo vožnjo končal na drugem mestu, sekundo za Jeremyjem Seewerjem. V primerjavi s prejšnjimi štirimi dirkami, ko je bil zadržan in pod pritiskom, znova vozi sproščeno in ima pred drugo vožnjo lepe možnosti za svojo deveto zmago v sezoni.

Tim Gajser (Honda) vendarle nastopa s svojo številko 243 na zlati tablici za svetovnega prvaka elitnega razreda MXGP (na štirici pa z zlatom zarisana enica). Pozlačen Hondin motor z veliko številko 1 in malo številko 243 je v "paddocku" le z namenom, da pokaže svetu, kdo je številka ena v sezoni 2022.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvi vožnji so Tima zaprli v prvem zavoju, a je iz njega vseeno zapeljal kot tretji, za drugouvrščenim v prvenstvu Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in povratnikom po poškodbi Romainom Febvrom (Kawasaki). Prvih 10 minut je sledil Francozu, iskal boljšo linijo za prehitevanje in nato z izjemnim manevrom skočil na drugo mesto. Začel se je lov za vodilnim Švicarjem, ki je imel že štiri sekunde prednosti. Ujel ga je hitro, nato nekaj krogov opazoval njegove linije, a očitno ni našel boljše za prehitevanje in je nekaj minut pred koncem vožnje popustil. Vsaj tako se nam je zdelo. Nato pa se je Gajser v zadnjem krogu Seewerju vendarle spet povsem približal, a mu je časa za prehitevanje zmanjkalo. Sta pa vožnjo končala kar 30 sekund pred Febvrom.

Druga vožnja se začne ob 17.10.

MXGP Charente-Maritime, 1. vožnja:



1. Jeremy Seewer (Yamaha)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

Padec Pancarja in 11. mesto v prvi vožnji

V razredu MX2 je ta konec tedna konkurenca nekoliko osiromašena, saj je bilo na štartu samo 19 tekmovalcev (tudi v MXGP samo 23). Vseeno se je Jan Pancar (KTM) v prvi vožnji zapletel v prvem zavoju in padel. Tako se je prebijal iz začelja in vožnjo končal na 11. mestu. Najhitrejši je bil Thibault Benistant (Yamaha), za njim pa tekmeca za prvaka Tom Vialle (KTM) in Jago Geerts (Yamaha). Druga vožnja bo ob 16.10.