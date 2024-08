Jorge Prado Foto: Guliverimage Slovenska voznika v elitnem razredu MXGP je na VN Nizozemske čakala težka naloga. Proga v Arnemu je mivkasta, zato se hitro ustvarijo luknje in grbine, nato še kanali in nevarnost padca preži v vsakem zavoju, na vsakem skoku. Tako se jima že sobotna kvalifikacijska vožnja ni izšla. Tim Gajser (Honda) je slabše štartal, a se je z devetega prebil na peto mesto, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa je po padcu na štartu končal na 22. mestu. Gajserjeva prednost v skupnem seštevku prvenstva se je tako zmanjšala s 17 na vsega 15 točk pred Jorgejem Pradom (GasGas). Po Arnhemu sledijo samo še štiri velike nagrade (12 voženj), zato zdaj res šteje vsaka točka.

Prado pobegnil tekmecem

Antonio Cairoli Foto: Guliverimage Tako kot v soboto je tudi v prvi vožnji najbolje potegnil Glenn Coldenhoff (Fantic), na drugem mestu pa mu je v prvi zavoj sledil Prado. Gajserja in Herlingsa, ki sta bila na notranji liniji, so zaprli in bila sta na šestem oziroma 10. mestu. Dobro je z zunanje strani štartne vrste potegnil Pancar in bil 13. Prado je že v drugem krogu povedel in se začel oddaljevati tekmecem. Takrat se je Gajser že prebil na drugo mesto, Herlings pa na sedmo. Pancar je izgubil pet mest, po slabšem štartu ga je prehitel tudi Antonio Cairoli (Ducati). Devetkratni svetovni prvak se je vrnil za to dirko iz tekmovalne upokojitve, da svetu pokaže, kako so zadnje leto razvijali nov Ducatijev 450-kubični kros motor.

Herlings v drugi polovici vožnje kot metek

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Sredi vožnje je imel Prado že deset sekund prednosti pred tretjim Gajserjem in 20 pred sedmim Herlingsom, nato pa je Nizozemec dokazal, zakaj mu pravijo metek. Začel je leteti po svoji ljubi mivkasti podlagi. Kar švignil je mimo Tima, nato z agresivnim manevrom mimo Glenna in v 30. minuti vožnje na prvo mesto mimo Jorgeja. Gajser prvi trojici, ki je tako zelo suverena na peščeni podlagi, ni mogel slediti. Vožnjo je končal 13 sekund z njimi. S krogom zaostanka je bil Pancar 20. Cairoli je bil petnajsti, 10. pa lanski prvak MX2 Jago Geerts (Yamaha), ki se je vrnil na dirke po težki poškodbi.

MXGP Nizozemske, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Glenn Coldenhoff (Fantic)

4. Tim Gajser (Honda)

5. Romein Febvre (Kawasaki)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki)

...

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (15/20):



1. Tim Gajser (Honda) 781 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 770

3. Jeffrey Herlings (KTM) 741

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 532

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 477

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 203

De Wolf doma dirka za sedmo zmago sezone

V šibkejšem razredu MX2 je po štartu povedla trojica tovarniških voznikov znamke KTM, a ni trajalo dolgo, da sta se na prvem in drugem mestu znašla najboljša voznika sezone Nizozemec Kay de Wolf in Belgijec Lucas Coenen (oba Husqvarna). V zadnjem krogu se je Coenen vodilnemu približal na vsega sekundo, a mu je za prehitevanje zmanjkalo časa. Tretji Liam Everts (KTM) je v zadnjih krogih popustil in zaostal kar 38 sekund.

Štart druge vožnje v MX2 bo ob 16.10.