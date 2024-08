Bitka za prvaka MXGP je vse bolj napeta. Tim Gajser (Honda) je imel pred začetkom 16. od 20 dirk 17 točk prednosti pred Špancem Jorgejem Pradom (GasGas) in 48 pred Nizozemcem Jeffreyem Herlingsom (KTM). Zadnja četrtina sezone torej pomeni, da je na voljo še 300 točk. Za prvih deset so v soboto popoldne dirkali na kvalifikacijski vožnji.

Jorge Prado lahko v nedeljo prvič po Nemčiji na začetku junija spet prevzame rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Foto: Guliverimage Štart je dobil še en Nizozemec Glenn Coldenhoff (Fantic), v prvi zavoj so mu sledili Prado, Francoz Romain Febvre (Kawasaki) in Antonio Cairoli (Ducati). Devetkratni svetovni prvak se je vrnil iz upokojitve, da bi italijanskemu proizvajalcu pomagal razviti kros motor. In debi v svetovnem prvenstvu za Ducati bi bil težko boljši. Slabše pa sta s štarta potegnila Herlings in Gajser, ki sta bila na osmem in devetem mestu. A sta hitro ujela pravi ritem in začela prehitevati. Za preboj v prvo peterico sta opravila tudi s Cairolijem. Spredaj se je v zadnjih krogih dogajal troboj za zmago, saj so bili Coldenhoff, Prado in Febvre v vsega dveh sekundah. Do spremembe je prišlo samo na drugem mestu, Francoz je prehitel Španca in mu tako vzel eno točko.

Z izvrstnim ritmom je sploh prvič letos kvalifikacijsko vožnjo dobil Coldenhoff, Nizozemci pač obvladajo domače peščene proge. V cilju je bil sekundo pred Febvrom in dve pred Pradom. Četrti Herlings je zaostal tri sekunde, peti Gajser pa že 19. Timova prednost pred Pradom se je torej zmanjšala na 15 točk. Drugi Slovenec v MXGP se na mivki ne znajte tako dobro in je kot zadnji zaostal manj kot krog. Tako je bil 22. Bil bi višje, a je v gneči prvega zavoja padel. Na nedeljski dirki bo za 14. v skupnem seštevku sezone vsaka točka lep dosežek (na glavnih vožnjah jih osvoji prvih 20).

MXGP Nizozemske, kvalifikacije:



1. Glenn Coldenhoff (Fantic)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Jorge Prado (GasGas)

4. Jeffrey Herlings (KTM)

5. Tim Gajser (Honda)

6. Clavin Vlaanderen (Yamaha)

7. Antonio Cairoli (Ducati)

8. Mattia Guadagnini (Husqvarna)

...

22. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek pred kvalifikacijski vožnji (15/20):



1. Tim Gajser (Honda) 763 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 748

3. Jeffrey Herlings (KTM) 716

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 543

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 517

6. Romain Febvre (Kawasaki) 460

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 202

V MX2 vse bolj zanimiv dvoboj De Wolf – Lucas Coenen

Prejšnjo nedeljo je na Švedskem zmagal Lucas Coenen. Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu na 250-kubičnih motorjih je kvalifikacijsko vožnjo dobil vse boljši Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna). V nedeljo bo dirkal za svojo šesto zmago v sezoni. Prejšnji konec tedna je zmagal na Švedskem. Vodilni v prvenstvu in njegov ekipni tekmec Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna) je bil na kvalifikacijah drugi, a s kar 21 sekundami zaostanka. V prvenstvu ju zdaj loči 48 točk. De Wolf je letos dobil šest velikih nagrad.

V nedeljo bodo dirkali za 50 točk. Prva vožnja v MXGP se začne ob 14.15, druga ob 17.10. Uro prej pa je štart voženj v MX2. Zdi se, da bodo Coldenhoff, Febvre in morda tudi Cairoli krojili troboj za prvaka, če se bodo pomešali med Gajserja, Prada in Herlingsa.