Tim Gajser do šeste zaporedne zmage!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke za veliko nagrado Indonezije v Palembangu. V današnjih dveh vožnjah razreda MXGP je pridirkal do prvega in drugega mesta, kar je zadostovalo za šesto zmago po vrsti. Prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva je še povečal.

Gajser je v prvi vožnji slavil pred Britancem Maxom Anstiejem in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

V drugi vožnji mu je zmago izmaknil Francoz Romain Febvre, tretji je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff. Makolčan bi bržčas tudi v drugi vožnji zmagal, a je po osmih minutah dirkanja zapeljal izven proge in se z motociklom ulegel na tla. Hitro ga je pobral in nadaljeval s tretjega mesta. Seewerja je hitro prehitel, Febvre pa je bil prehiter.

"Dirko sem super začel. Vodil sem od starta, nato pa naredil napako. Romain in Jeremy in sta me prehitela. Nisem lovil Romaina, imel je dober ritem. Vesel sem končne zmage," je bila prva izjava Gajserja.

Makolčan je v današnjih dveh nastopih zbral 47 točk, štiri več kot Febvre. Na tretje mestu je končal Seewer z 38 točkami.

Na dirkah za svetovno prvenstvo je Gajser bil najboljši sedemnajstič.

Makolčan je vknjižil 17. zmago na dirkah za svetovno prvenstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob odsotnosti Cairolija še povečal prednost

Največji tekmec Gajserja za naslov svetovnega prvaka Antonio Cairoli je zaradi poškodbe ponovno izpustil nastop. Dvaindvajsetletni Slovenec je tako prednost v skupnem seštevku povečal, na računu ima 488 točk, 130 točk manj ima Cairoli, Seewer na tretjem mestu jih ima 327.

Naslednja dirka bo čez teden tudi. Tudi ta bo v Indoneziji, v Semarangu bo velika nagrada Azije. aN njej bo manjkal Cairoli, Gajser bo tako imel novo priložnost, da prednost v boju za drugi naslov svetovnega prvaka še izdatneje poveča.

Portret Tima Gajserja * datum rojstva: 8. september 1996

* višina: 180 cm

* teža: 76 kg

* kraj bivanja: Pečke, Slovenska Bistrica

* ekipa: Honda Gariboldi (MXGP)

* prva dirka: MX2: VN Evrope 2012, Faenza

MXGP: VN Katarja 2016, Losail

Največji uspehi v SP: MXGP:

- skupno:

1. mesto 2016, 5. mesto 2017, 4. mesto 2018 - posamezne dirke:

1. mesto: Indonezija 2019

Nemčija 2019

Latvija 2019

Rusija 2019

Francija 2019

Portugalska 2019

Italija (Trentino) 2019

Švedska 2017

Mehika 2017

Argentina 2017

Katar 2016

Argentina 2016

Mehika 2016

Latvija 2016

Španija 2016

Velika Britanija 2016

Lombardija 2016

2. mesto: Argentina 2019

Velika Britanija 2019

Nemčija 2018

Italija 2018

Turčija 2018

Bolgarija 2018

Azija (Indonezija) 2018

Francija 2017

Katar 2017

Italija (Trentino) 2017

Tajska 2016

Nemčija 2016

Francija 2016

Češka 2016

Švica 2016

ZDA (Charlotte) 2016

3. mesto: Nizozemska 2019

Francija 2018

Portugalska 2018

Češka 2018

Češka 2017

Evropa (Valkenswaard) 2016

Italija (Trentino) 2016

ZDA (Glen Helen) 2016 MX 2:

- skupno:

1. mesto 2015 (5 zmag)

5. mesto 2014

20. mesto 2013 - posamezne dirke:

1. mesto: Uddevalla, Teutschenthal, Maggiora, Pietramurata,

Assen 2015 - drugi uspehi:

2007 evropski prvak 65 ccm

2009 evropski prvak 85 ccm

2012 evropski in svetovni prvak 125 ccm

Preberite še: