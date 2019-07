Gajser v Indonezijo sproščeno, a zelo odločno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan, najhujši tekmec najboljšega slovenskega motokrosista, in njegov moštveni kolega Jeffrey Herlings okrevata po poškodbah in iz moštva KTM Racing so organizatorjem že sporočili, da ju v Indoneziji ne bo.

Gajser se je na zahtevne razmere, ki ga čakajo v Indoneziji, dobro pripravil. Večino treningov je v hudi pripeki in vročini, kakršna bo tudi na dirkališču na jugu Sumatre, kjer bo za nameček še obilo vlage, opravil na domači trening progi, našel pa je tudi nekaj časa za odmor in sprostitev na morju ter si je tako zagotovo dobro napolnil baterije. Te bo "polne in dobro delujoče" močno potreboval tudi za nadaljevanje sezone, saj ga po Palembangu že prihodnji konec tedna čaka še zahtevna dirka v Semarangu, ki leži severno ob morju v centralnem delu otoka Java.

V boju za naslov svetovnega prvaka je do konca sezone še osem dirk. Če bo Gajser v podobnem ritmu zadnjih preizkušenj za točke svetovnega prvenstva nadaljeval tudi na drugem koncu sveta, potem bo storil velik korak do novega naslova svetovnega prvaka.

Na obeh azijskih dirkah bo Gajser edini slovenski predstavnik, saj se Klemen Gerčar, ki tudi tekmuje v razredu MXGP, in Jan Pancar, ki nastopa v šibkejšem MX2 razredu, udeležujeta le dirk na evropskih prizoriščih.