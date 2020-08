Tim Gajser po padcu končal na drugem mestu

Gajser je v prvi vožnji uvodni del opravil na čelu, a ga je kmalu nato prehitel Nizozemec Glenn Coldenhoff. Ta si je privozil 1,5 sekunde prednosti. Ostali so bili že po nekaj krogih več kot pet sekund za vodilnima, po sedmih že več kot sedem. Nato je na čelo znova prišel Gajser in si po desetih krogih priboril že 2,7 sekunde prednosti.

Dva kroga pozneje je Coldenhoff zaostajal že več kot pet sekund. Gajser je na koncu lahko tudi nekoliko popustil, po 17 krogih je v cilj 1,9 sekunde za njim prišel Coldenhoff, tretji je bil Febvre, četrti pa Nizozemec Jeffrey Herlings, ki pred Gajserjem vodi v prvenstvu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugi vožnji je Gajser, ki lovi sicer svoj tretji naslov svetovnega prvaka, po startu prišel na drugo mesto in tam vztrajal vse do šestih minut do konca vožnje. Takrat pa je padel in zdrsnil na peto mesto. Zmagal je Coldenhoff pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem in Fevbrejem.

Herlings štiri točke pred Slovencem

V skupnem seštevku ima Herlings na vrhu 130 točk, Gajser mu sledi s 126, tretji pa je Coldenhoff s 103. V letošnji sezoni so sicer pred tem zaradi novega koronavirusa odpeljali le marčevski preizkušnji v Matterley Basinu in Valkenswaardu Na obeh je 23-letni Gajser osvojil drugo mesto, zaostal je le za Herlingsom.

Jan Pancar je v MX2 končal na 22. mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pancar 22.

V MX2 je bil v prvem nastopu slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) 24., v drugem pa 20. Skupno je bil 22. V prvenstvu pa je 33.

Naslednja dirka bo že v sredo, spet v Kegumsu.

Preberite še: