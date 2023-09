Bezzecchi slavil v Indiji, po padcu Bagnaie na vrhu vse bolj vroče

Bagnaia je sedem krogov pred koncem, ko je vozil na drugem mestu, zdrsnil v zavoju in končal v pesku s točkovno ničlo na današnji dirki. S tem je tekmecem omogočil precej zanimivo nadaljevanje sezone, saj je zdaj vrh skupnega seštevka zelo zgoščen.

Bagnaia je sicer še ostal v vodstvu z 292 točkami. A Martin je zdaj povsem blizu, zaostaja le še 13 točk, Bezzecchi pa je po zmagi zaostanek tudi zmanjšal, ta zdaj znaša 44 točk.

Na tretjem mestu je današnjo preizkušnjo končal nekdanji svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki je v zadnjem krogu celo napadel Martina, a se nazadnje moral zadovoljiti s tretjo stopničko.

Za Bezzecchija je bila današnja zmaga tudi tolažba za pokvarjeno soboto. Na novem prizorišču, kjer so imeli med kvalifikacijami in sobotno sprintersko dirko prireditelji težave z nalivi in so morali spreminjati urnik, je namreč po startu vanj trčil Luca marini in ga sklatil na tla. Bezzecchi se je sicer pobral in nadaljeval, toda višje kot do petega mesta ni mogel, zmagal pa je Martin pred Bagnaio.

Španec je danes tako lovil četrto zmago v nizu, saj je tudi v Misanu slavil na sobotni in nedeljski dirki. A danes se je vendarle moral zadovoljiti z drugo stopničko, poleg tega je imel v zadnjih krogih še precej dela s prebujenim Quartararojem, tako da ni mogel razmišljati o zmagi. Boj za drugo mesto ga je povsem izčrpal, po prihodu v cilj je v boksih skorajda padel z motorja, v njegovi ekipi pa so mu morali pomagati z vodo in ohlajanjem pregretega telesa.

Vodilni v skupnem seštevku Francesco Bagnaia je po padcu ostal brez točk. Foto: Guliverimage

Povsem drugače je bil razpoložen Bezzecchi. Najboljše startno mesto iz kvalifikacij je tokrat spremenil v dober začetek dirke, izognil se je tekmecem, ki bi mu lahko prekrižali načrte, ter se dokaj hitro oddaljil in nato do konca nadzoroval dogajanje. Ko je ostal brez največjega tekmeca v sezoni Bagnaie, pa so se odprla vrta še za kaj več tudi v seštevku sezone, saj je razlika realno ulovljiva.

V boju za naslov pa bo verjetno ostala le trojica Bagnaia - Martin - Bezzecchi, saj četrti Brad Binder za Bagnaio zaostaja sto točk.

"Vesel sem, da mi je uspelo. Že včeraj sem vedel, da sem hiter, a se ni dobro končalo. Danes sem si lahko hitro privozil prednost in mirno nadaljeval, motor je bil odličen, hvala ekipi. To zmago posvečam dobremu prijatelju, ki je umrl pred nekaj dnevi," je po dirki prirediteljem dejal zmagovalec.

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta zmagala Španca Pedro Acosta in Jaume Masia. V moto2 je bil drugi Italijan Tony Arbolino, tretji pa Američan Joe Roberts. V moto3 pa sta si stopničke privozila še Japonca Kaito Toba in Ayumu Sasaki.

Naslednja dirka bo čez teden dni v japonskem Motegiju.