Miller slavil v Jerezu, Bagnaia novi vodilni v SP

Doslej vodilni v SP Francoz Fabio Quaratarao (Yamaha), ki je začel z najboljšega startnega položaja, je po dobrem začetku in vodstvu še sredi dirke v nadaljevanju močno popustil in končal šele na 13. mestu. Deveti je bil povratnik po poškodbi, nekdanji svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda).

Quartararo je z današnjo slabo uvrstitvijo tudi izgubil vodstvo v SP, zdaj je prvi Bagnaia s 66 točkami, Quartararo pa drugi s 64.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Francije v Le Mansu čez 14 dni.

16-letni Španec Acosta z zmago na četrti dirki znova na stopničkah

Šestnajstletni Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagal na veliki nagradi Španije v Jerezu v motociklističnem razredu moto3 ter je še na četrti dirki SP, na katerih je nastopil, kot prvi novinec doslej stopil na zmagovalni oder. Na VN Katarje je bil drugi, zmagal pa je tudi na VN Dohe in Portugalske.

16-letni Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagovalec velike nagrade Španije v Jerezu v motociklističnem razredu moto3. Foto: Guliverimage

V Jerezu je bil drugi Italijan Romano Fenati (Husqvarna) z 0,417 sekunde zaostanka, tretji pa Španec Jeremy Alcoba (Honda, +0,527).

Acosta ima v skupnem seštevku SP 95 točk in prepričljivo vodi, Italijana Niccolo Antonelli (KTM) in Andrea Migno (Honda) imata na drugem in tretjem mestu 44 in 42 točk.

Dvojna italijanska zmaga v moto2 na VN Španije

Če je v razredu moto3 zmagal Španec, se je v razredu moto2 zmage veselil Italijan Fabio Di Giannantonio. Drugi je bil njegov rojak Marco Bezzecchi z 1,722 sekunde zaostanka, tretji je Britanec Sam Lowes Kalex, ki je zaostal 2,229 sekunde.

Vsi trije so vozniki Kalexa, tako kot tudi četrtouvrščeni Avstralec Remy Gardner, ki z 69 točkami vodi v svetovnem prvenstvu. Tri manj jih ima na drugem mestu Španec Raul Fernandez (Kalex), ki je bil tokrat peti.