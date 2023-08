Španec v zadnjem krogu prehitel Italijana in zmagal v Silverstonu

Italijan Francesco Bagnaia je tako še povečal naskok v SP; branilec naslova svetovnega prvaka je sicer v soboto na sprinterski dirki ostal brez točk, a je danes njegov najbližji zasledovalec rojak Marco Bezzecchi (Ducati VR46) padel in končal v pesku.

Brez uvrstitve pa je ostal tudi Španec Alex Marquez, zmagovalec sobotne sprinterske dirke.

Špancu sta na zmagovalnem odru delala družbo še Italijan in Južnoafričan. Foto: Reuters

Aleix Espargaro je do zmage prišel v zadnjem krogu, potem ko je prehitel dotlej vodilnega Bagnaio. V zadnjih krogih so dirkače zmotile tudi dežne kaplje, ki so zgostile konkurenco in boj za stopničke je potekal do zadnjega kroga. Na koncu si je zadnjo stopničko zagotovil Brad Binder, potem ko je ugnal Portugalca Miguela Oliveiro.

Naslednja preizkušnja bo VN Avstrije na Spielbergu čez 14 dni.