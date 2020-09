Velik dan za čustvenega Francoza. Dovizioso hitro odstopil, Rossi zdrsnil v pesek.

Doslej vodilni v SP Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) je odstopil že v prvem krogu. Predčasno pa je končal tudi njegov rojak, veteran Valentino Rossi (Yamaha), ki je bil do zdrsa v pesek med kandidati za zmago.

Kako je Valentino Rossi zdrsnil v pesek:

😱 @ValeYellow46 crashes out of second place!!!



Heartbreak for The Doctor who was chasing @FabioQ20 for the lead! 💢#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/p180XofIMQ