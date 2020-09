Prevlada Yamahe v Barceloni

Popoln izkupiček je Yamahinim dirkačem pokvaril le Avstralec Jack Miller (Ducati), ki se je uvrstil med tretjega Italijana in Španca Mavericka Vinalesa na petem mestu.

Congratulations from his future team-mate! 👊@FrankyMorbido12 and @ValeYellow46 will start together on the front row! 🙌#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/blR2trSfL4