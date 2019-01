Sin legendarnega Schumacherja podpisal pogodbo s Ferrarijem

A super experience to compete with all these motorsport greats. It brought me a lot and I am satisfied with my performances, even if it could have gone better in the quarter finals. Forming Team Germany with Sebastian and reaching the Nations Cup final was big fun. I‘ll fly back to Europe with a big smile on my face. @raceofchampions #ROCMexico #TeamGermany #SCM #KeepFighting - Eine Super-Erfahrung, sich mit all diesen Motorsport-Grössen zu messen. Es hat mir viel gebracht und ich bin zufrieden mit meinen Auftritten, auch wenn es im Viertelfinale hätte besser laufen können. Mit Sebastian ein Team zu bilden und ins Finale des Nations Cups zu kommen, hat Spass gemacht. Ich fliege mit einem grossen Lächeln zurück nach Europa.

A post shared by Mick Schumacher (@mickschumacher) on Jan 20, 2019 at 5:38pm PST