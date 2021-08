Martin v zadnjih sekundah do drugega zaporednega pole positiona

Martin je z najboljšega startnega položaja prvič v karieri dobil preizkušnjo na tem dirkališču že pretekli konec tedna (VN Štajerske). Tokrat je bil za tretji najboljši startni položaj v motoGP v kvalifikacijah še tri desetinke hitrejši kot teden dni prej, za las pa je ugnal Quartararoja, ki ostaja pri 15 "pole positionih" v elitnem razredu.

