Marquez slavil v Austinu

Marquez je dosegel drugo zmago v sezoni, obenem pa je nadaljeval vladavino v Austinu, kjer je tokrat dobil sedmo od osmih dirk, kolikor so jih tu izvedli od leta 2013.

Dogajanje na stezi v Austinu sicer ni bilo posebej razburljivo. Potem ko se je dirka po lanski koronski odpovedi vrnila v koledar SP, so se hitro vzpostavila stara razmerja. Marquez sicer prvič doslej ni dobil kvalifikacij, a je bil po startu vseeno hitro na vodilnem mestu. Vse do konca prvega mesta ni več spustil iz rok, tokrat pa niti tekmeci za njim niso bili dovolj blizu, da bi ga lahko v zadnjih krogih ogrozili.

Francoz na drugem mestu je bržčas vozil tudi z mislijo na skupni seštevek, tako da ni veliko tvegal in je bil povsem zadovoljen z novimi 20 točkami, s katerimi se je še utrdil na vrhu.

Španec ostaja kralj Austina. Foto: Guliverimage

Kljub utrujenosti je ostal zbran

"Načrt je bil, da samo odpeljem dirko: da bi dobro začel, ko bi se gume ogrele, pa bi začel pritiskati. To sem tudi uresničil, imel sem dober ritem. Na koncu sem bil malo utrujen in je bilo težko ostati zbran, a je bil Fabio na srečo precej oddaljen, pa tudi iz ekipe so mi sporočili, da naj me ne skrbi, ker predvsem pazi na skupni seštevek," je dejal zmagovalec ameriške preizkušnje Marquez.

"Počutim se skoraj bolje, kot če bi zmagal. Fizično je bila zelo zahtevna dirka, a sem zelo zadovoljen, da sem na drugem mestu, da sem dobil še 20 točk za svetovno prvenstvo," pa je nastop ocenil Quartararo.

Bagnaia, ki je v soboto osvojil "pole position" in je pred tem dobil zadnji dve dirki, je tokrat šele v zadnjih krogih prišel do stopničk, potem ko je prehitel Španca Jorgeja Martina (Ducati Pramac). Ta je potem dobil še kazen "dolgega kroga", ker je pred tem napačno prevozil enega od zavojev in zapeljal s steze, tako da je tik pred koncem izgubil tudi četrto mesto. Prehitel ga je rojak Alex Rins (Suzuki). Šesti je bil Italijan Enea Bastianini (Ducati Avintia).

Skupno je v seštevku sezone na vrhu ostal Quartararo, ki ima 254 točk, Bagnaia pa zdaj spet zaostaja nekoliko več (202). Tretji Joan Mir (Suzuki), danes je bil le sedmi, pa ima 176 točk.

Fabio Quartararo ostaja vodilni v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

Fernandez zmagal v moto2, Guevara pa v moto3

Tudi v šibkejših razredih moto2 in moto3 sta zmagala Španca. Raul Fernandez je v moto2 premagal Italijana Fabia di Giannantonia in Marca Bezecchija. Skupno je prvi ostal Avstralec Remy Gardner, ki danes sicer ni končal dirke, z 271 točkami, Fernandez jih ima zdaj 262.

V moto3 pa so dirko dvakrat prekinili zaradi padcev. Vodstvo tekmovanja je nato odločilo, da obvelja vrstni red pred prvo prekinitvijo. Pri prvem padcu so morali na pregled v bolnišnico odpeljati Čeha Filipa Salača. Po novem startu je sledil še en padec, nazadnje pa je obveljal vrstni red iz zadnjega kroga pred prvo rdečo zastavo. Zmagal je, prvič v karieri, tako Izan Guevara pred Italijanom Dennisom Foggio in Britancem Johnom McPheejem. Skupno je prvi Španec Pedro Acosta z 218 točkami.

Naslednja dirka bo 24. oktobra preizkušnja za VN Emilije Romanje v Misanu.