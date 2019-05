Marquez do zmage v Jerezu in skupnega vodstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skupnem seštevku je Marquez z drugo letošnjo zmago skočil na prvo mesto, kjer pa ima le točko naskoka; zbral je 70 točk, za njim sta z 69 Rins in doslej vodilni Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), ki je bil danes četrti.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Le Mansu.

Baldassarri najhitrejši v moto2

Dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu razreda moto2 v Španskem Jerezu je dobil Italijan Lorenzo Baldassarri (Kalex) pred Špancema Jorgejem Navarrom (Speed Up) in Augustom Fernandezom (Kalex).

Preizkušnjo v tem razredu so morali po prvem startu in padcu več dirkačev v prvem zavoju prekiniti, v nadaljevanju pa so nato dirkači prevozili le 15 krogov. V skupnem seštevku SP je v vodstvu ostal Baldassarri, ki je dosegel že tretjo zmago na štirih dirkah.

Preberite še: