Presenečenje v kvalifikacijah razreda motoGP

Francoz in Italijan sta člana moštva Yamaha-SRT, ki je satelitska ekipa japonskega velikana. Družbo v prvi startni vrsti jima bo v nedeljo delal petkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez s Hondo.

Člana tovarniške ekipe Yamahe Španec Maverick Vinales in Italijan Valentino Rossi sta bila peti oziroma 13.

V drugi startni vrsti bodo v nedeljo ob 14. uri startali Italijan Andrea Dovizioso, ki trenutno vodi v SP, Vinales in Britanec Cal Crutchlow.

Another sensational qualifying session at @circuitodejerez! 🏁@FabioQ20 will start from pole position ahead of @FrankyMorbido12 and @marcmarquez93! ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/TpSPfHyCkq