"Marc Marquez nima vsega pod nadzorom"

Te besede je izrekel Andrea Dovizioso, trenutno vodilni na lestvici svetovnega prvenstva. Marc Marquez je letošnjo sezono začel sanjsko. Prvo dirko v Katarju je končal na drugem mestu, v Argentini pa svoje tekmece pustil zadaj za skoraj deset sekund. Marc je bil zadnji konec tedna v ZDA na zelo dobri poti, da osvoji še drugo dirko zapored, a je nepričakovano padel v 12. zavoju in ostal brez uvrstitve.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Ta konec tedna so bile pozitivne in negativne stvari. Mislim, da je bilo več pozitivnih. Poleg tega, da sem prvi, mislim, da je ta dirka pokazala, da Marc nima vsega pod nadzorom. Večino časa ima, vendar ne ves čas. To je za nas pozitivno. To, kar je delal na prvih dveh dirkah, je bilo noro. Res je bil hiter," je povedal Dovizioso, ki je tekmo v Austinu v Teksasu končal na četrtem mestu.

Po mnenju Italijana so v igri štirje vozniki

Triintridesetletni Dovizioso meni, da odstop Marqueza pomeni, da se v letošnjem prvenstvu za naslov svetovnega prvaka lahko bori več voznikov. "Negativna stvar je, da je prvenstvo letos drugačno. Mislim, da se bosta Suzuki in Alex Rins borila za zmago. Zagotovo tudi Valentino in Marquez. Ti trije vozniki in jaz. Mislim, da imamo vsi veliko možnosti, da zmagamo v prvenstvu. So tudi drugi vozniki, a trenutno kaže tako. Vsekakor ni tako kot zadnja leta, ko sem se edini boril z Marquezom."

Andrea Dovizioso je dirko v Austinu končal na 10. mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

Zadovoljen tudi s četrtim mestom

Dovizioso je na dozdajšnjih treh dirkah dosegel zmago, tretje in četrto mesto. V Austinu je štratal šele s 13. mesta, se prebil do četrtega mesta, nato pa mu je malo zmanjkalo, da bi se zavihtel na stopničke. Pravega ritma ni našel predvsem v uvodnih štirih krogih, a kot je dejal po dirki, morajo biti zadovoljni tudi s četrtim mestom.

Vodilni v svetovnem prvenstvu je trenutno Andrea Dovizioso, ki ima 51 točk. Na drugem mestu je Valentino Rossi (51 točk), tretji je Alex Rins (49 točk), na četrto mesto pa je padel Marc Marquez (45 točk).