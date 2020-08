Hamilton najhitrejši na zadnjem treningu

Mercedesova voznika je ločila desetinka sekunde, tretji je bil Max Verstappen (Red Bull), ki je zaostal pol sekunde za šestkratnim prvakom Hamiltonom.

Trening se je končal pod rdečo zastavo po tem "srečanju" med Estebanom Oconom in Kevinom Magnussenom:

Drama between Esteban Ocon and Kevin Magnussen at the end of FP3 💥 👀 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/auSA7RtD2A

Na četrto mesto se je prebil domačin Carlos Sainz (McLaren), pred Sergiom Perezem (Red Point) in Charlesom Leclercom (Ferrari).

Štirikratni prvak Sebastian Vettel v drugem Ferrariju je bil 12.

CLASSIFICATION: FP3



Session ends under a red flag after Ocon's collision with the wall 💥



Hamilton edges out Bottas to top the pile ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/yjBqmf0CCo