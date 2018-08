Gajser v Švici po padcu v prvi vožnji 12., prva točka Gerčarja

V prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v švicarskem Frauenfeld-Gachnangu sta v elitnem razredu MXGP do točk prišla dva slovenska dirkača, Tim Gajser in Klemen Gerčar. Gajser je bil 12., Gerčar pa 20. in s tem prišel do prve točke v sezoni. Zmagal je vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings.