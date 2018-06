Tim Gajser na stopničkah v Franciji

Skupno drugo mesto na dirki je osvojil Italijan Antonio Cairoli (42 točk), tretji je bil Gajser (38), ki je na koncu za točko ugnal Francoza Clementa Desalla.

Gajser je tokrat nekoliko slabše začel dirko in bil po prvem krogu prve vožnje na osmem mestu, pozneje pa je pridobival mesta in prehiteval tekmece. Prišel je do četrtega mesta, do zmagovalnega odra pa ni mogel, saj so bile razlike med prvo trojico - Herlings je tekmecem ušel že na začetku in bil zanesljiv do konca - in preostalimi dirkači prevelike.

Precej bolje pa se je za Gajserja odvila druga vožnja. Hitro se je prebil v ospredje in na drugo mesto, prehitel je tudi Herlingsa, pred njim pa je vozil le Cairoli. A Herlings je pospeševal in na polovici vožnje ujel Gajserja ter ga kmalu tudi prehitel. Najboljši slovenski dirkač je prvi napad dobil, drugega pa ni mogel in je tako zdrsnil na tretje mesto. Herlings pa je nekaj krogov zatem ujel in prehitel še Cairolija ter potrdil novo zmago s polnim izkupičkom.

Na dirki v Franciji je nastopal tudi Klemen Gerčar, ki se je po manjši poškodbi vrnil v karavano, a je s 25. mestom v prvi in odstopom v drugi vožnji tudi tokrat ostal brez prve točke v letošnjem SP.

Skupno se je v SP po Franciji na vrhu še bolj utrdil Herlings, ki ima 486 točk, drugi je Cairoli s 424, tretji pa Desalle s 351. Gajser je še vedno šesti z 295 točkami, a le še z eno zaostanka za petim Francozom Gauthierjem Paulinom.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo že naslednji teden preizkušnja za VN Lombardije v Ottobianu.