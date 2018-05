Gajser peti v Latviji, zmaga Herlingsu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Latviji so motokrosisti tekmovali na sedmi dirki za svetovno prvenstvo MXGP v motokrosu. Tim Gajser je bil peti, Klemen Gerčar osemindvajseti. Še petič letos je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings. Skupno drugi je bil danes Italijan Antonio Cairoli (KTM), ki je bil v obeh vožnjah drugi, tretji pa Francoz Gautier Paulin (Husqvarna). Klemen Gerčar je bil po 31. in 26. mestu skupno 28.

Tim Gajser je za začetek vikenda v kvalifikacijah osvojil sedmo mesto, na dirki pa je prikazal eno solidno in eno zelo dobro vožnjo. Prvi start se mu ni najbolje posrečil. Tekmovalci so ga zaprli in ostal je ujet v ozadju, sledil je še padec. Dirko je začel med zadnjimi, zato ga je čakalo veliko dela, da je izboljšal svojo uvrstitev. Že po nekaj uvodnih krogih se je Gajser priključil najboljši petnajsterici. Za tem je z dobrimi časi pridobil še nekaj mest, na koncu je bil deveti.

V drugi vožnji je menjal startno mesto, kar se je izkazalo za dobro odločitev, saj je začel povsem drugače, kot v prvo. Vozil je na tretjem mestu, potem pa ga je Francoz Gautier Paulin izrinil mesto niže. Zapretil mu je tudi Belgijec Clement Desalle, ki pa ga je Gajser uspel pustiti za sabo in je v drugi vožnji osvojil četrto mesto. Skupno je latvijsko dirko končal na petem mestu.

Klemen Gerčar je imel tokrat nekaj tehničnih težav. Foto: Porson media

Klemen Gerčar je bil v kvalifikacijah devetindvajseti. Na dirki je v prvi vožnji odstopil zaradi tehničnih težav, potem, ko mu je počila guma, v drugi vožnji je bil šestindvajseti. V seštevku dirke je bil osemindvajseti.

V ospredju se je ponavljal letošnji scenarij. Nizozemec Jeffrey Herlings in Italijan Antonio Cairoli sta bila znova neulovljiva za svetovno karavano. Zmagal je Herlings, ki se je ob nekaj atraktivnih manevrih uspel obdržati na motorju, Cairoli je bil drugi. Tretje mesto si je privozil Francoz Gautier Paulin.

Herlings iz dirke v dirko v seštevku prvenstva povečuje svojo prednost pred drugouvrščenim Cairolijem, ta po sedmih dirkah znaša devetindvajset točk, skupaj jih ima 336. Gajser je s 177 točkami osmi, za šestim mestom zaostaja le tri točke, za sedmim pa dve.

Osma dirka svetovnega prvenstva MXGP bo naslednji vikend v Nemčiji.